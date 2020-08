Mit dem Camper durch Australien „Ich habe viel Positives aus der Zeit gezogen“

Marbach - Vor ein paar Wochen sind sie und ihr Lebensgefährte Diego noch in einem Camper aufgewacht, irgendwo draußen in der Natur oder am Meer auf der Südhalbkugel der Erde. Jetzt sitzt Christiane Meyer wieder im Garten der Eltern im Marbacher Süden. Voller Pläne, Wünsche und Hoffnungen für die Zukunft, aber auch voller Dankbarkeit, dass das Virus bislang keinen aus ihrem näheren Umfeld erwischt hat und sie wohlbehalten wieder daheim bei der Familie ist in dieser herausfordernden Zeit. Eineinhalb Jahre lang lebte die 29-Jährige in Australien. Tanz, Akrobatik, Shows, das Spiel mit dem Element Feuer, das begeisterte die Marbacherin schon immer. Am Friedrich-Schiller-Gymnasium engagierte sie sich in Musicals und bei Theaterprojekten. Nach dem Abitur brach sie zu einer Weltreise auf. In Thailand unterhielt sie Touristen am Strand mit ihrem Feuertanz und stellte für Urlaubressorts Shows zusammen. „Die Feuerszene ist auf der ganzen Welt verteilt. Egal, wo ich hinreise, finde ich Gleichgesinnte“, erzählt Christiane Meyer. Mit dem Element Feuer zu tanzen und dabei mit der Musik im wahrsten Sinne des Wortes zu verschmelzen, ist für die Weltenbummlerin befreiend und ästhetisch zugleich. „Feuer hat schon immer eine natürliche Anziehungskraft auf uns Menschen ausgeübt und der Tanz mit dem Feuer fördert ganz nebenbei noch die Koordination, die Ausdauer und die Kraft.“