Mit Aldi kommt eine neue Kita nach Steinheim Neuer Aldi bekommt eine Kita aufs Dach

Steinheim - Dass Aldi in Steinheim eine Filiale eröffnen will, hat in den vergangenen Tagen schon die Runde gemacht (wir berichteten). Jetzt ist auch raus, wo genau das Unternehmen bauen will – und vor allem: wie. In der Sitzung des Steinheimer Gemeinderats stellte Wilhelm Dümmel, der bei Aldi Süd in Murr für die Filialentwicklung zuständig ist, die Pläne des Unternehmens für die Urmenschstadt vor.