Mit 89 Jahren Italienische Schauspielerin Lucia Bose gestorben

Bose, deren richtiger Name Lucia Borloni war, wurde am 28. Januar 1931 in Mailand geboren. Sie kam ins Filmgeschäft, nachdem der Regisseur Luchino Visconti sie in einer Konditorei in Mailand entdeckt hatte. Später zog sie nach Spanien, nachdem sie den spanischen Stierkämpfer Luis Miguel Dominguin geheiratet hatte, von dem sie sich 1967 scheiden ließ.