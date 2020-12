Mit 85 Jahren Mexikos Meister der Ballade: Armando Manzanero ist tot

Manzanero war am 7. Dezember 1935 in der Stadt Mérida auf der Yucatán-Halbinsel zur Welt gekommen. In jungen Jahren spielte er in Bars Klavier. Mit 15 Jahren schrieb er das erste von Hunderten Liedern. Einige davon wurden in seiner Heimat zu Klassikern, darunter "Esta tarde vi llover", "Adoro", "Contigo aprendí" und "Somos novios".