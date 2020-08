Mit 85 Jahren "Helga"-Darstellerin Ruth Gassmann gestorben

München - Die Schauspielerin Ruth Gassmann, die in den 1960er Jahren als Hauptdarstellerin in den "Helga"-Aufklärungsfilmen bekannt wurde, ist tot. Wie ihr Sohn der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, starb sie nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren am Freitagabend in München.