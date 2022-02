Mit 84 Jahren "M.A.S.H."-Schauspielerin Sally Kellerman gestorben

Die gebürtige Kalifornierin hatte ihr Handwerk an renommierten Schauspielschulen gelernt. Ihre erste größere Filmrolle hatte sie 1968 an der Seite von Tony Curtis und Henry Fonda in dem Kriminalfilm "The Boston Strangler". Ein Jahr später war sie mit Jack Lemmon und Catherine Deneuve in der Liebeskomödie "The April Fools" zu sehen. Mit Rodney Dangerfield drehte sie die Komödie "Mach’s noch mal, Dad" (1986).