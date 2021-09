Mit 81 Jahren "Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Zum Vergleich: Marie-Luise Marjan spielte die Figur der Mutter Beimer in der "Lindenstraße" keine 35 Jahre, Ulrike Folkerts ermittelt seit 31 Jahren als "Tatort"-Ermittlerin Lena Odenthal. Heide Keller war also irrsinnig lange auf See. Ihr letzter Satz an Bord: "Es war schön." Am Freitag ist Keller nun im Alter von 81 Jahren gestorben, wie das ZDF mitteilte.