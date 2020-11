Mit 81 Jahren Kameramann und Regisseur Gernot Roll gestorben

Er wurde 1939 in Dresden geboren und lebte zuletzt in München. In seiner Karriere hatte er mit vielen bekannten Regisseuren gearbeitet. So drehte er mit Edgar Reitz für dessen "Heimat"-Chronik und machte Filme wie Helmut Dietls Gesellschaftssatire "Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" oder Heinrich Breloers "Die Manns - Ein Jahrhundertroman". Zudem inszenierte er selbst, unter anderem den Kinderfilm "Der Räuber Hotzenplotz".