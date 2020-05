Mit 77 Jahren Schauspielerin Irm Hermann gestorben

Mit Fassbinder und der Schauspielerin Hanna Schygulla gründete sie das spätere Antitheater. Mitte der 1970er trennte sich Hermann von Fassbinder und zog nach Berlin. Sie arbeitete auch mit Regisseuren wie Werner Herzog und Percy Adlon oder dem Dramatiker Tankred Dorst.

Mit Christoph Schlingensief drehte sie "Das deutsche Kettensägenmassaker" und "Die 120 Tage von Bottrop". Hermann spielte auch viel Theater, etwa an der Berliner Volksbühne und am Berliner Ensemble. Für Schlingensief stand sie im "Hamlet" ebenso auf der Bühne wie als herrische Kanzlergattin in "Berliner Republik". Auch mit Regisseur Christoph Marthaler arbeitete sie zusammen.

Ihr komisches Talent konnte sie etwa in Loriots "Pappa ante portas" zeigen - als Tante Hedwig saß sie im Zug, pellte mit strengem Blick ein Ei und erklärte detailliert Verwandtschaftsverhältnisse ("Ich bin deine Tante, weil ich die Schwester deiner Mutter bin..."). Sie spielte auch neben Elyas M'Barek und Jella Haase in "Fack Ju Göhte 3" mit - als Ploppis Oma. Lange lebte Irm Hermann in Berlin, aber ihre Herkunft hörte man ihr beim Sprechen noch an. Sie war verheiratet mit dem Kinderbuchautor Dietmar Roberg und hat laut Agentur zwei Söhne.

Über ihre ambivalente Beziehung zu Fassbinder sprach Hermann ziemlich offen. Auf die Frage, wie sie es so lange mit Fassbinder ausgehalten habe, der "auch als Tyrann" gegolten habe, sagte Hermann der "Welt am Sonntag" damals: "Ich kam aus einem strengen, kleinbürgerlichen Elternhaus. Für mich tat sich mit Fassbinder eine völlig neue Welt auf. Er war der erste Mensch, der mich ernstgenommen hat."

Den Deutschen Filmpreis bekam Hermann für die Rolle der Mitgefangenen von Sophie Scholl in Percy Adlons "Fünf letzte Tage" und für "Der Händler der vier Jahreszeiten". Auch in Rudolf Thomes "Paradiso - Sieben Tage mit sieben Frauen" spielte sie mit - das Ensemble gewann im Jahr 2000 auf der Berlinale einen Silbernen Bären für eine besondere künstlerische Leistung. Zuletzt war sie etwa in der Satireserie "Labaule & Erben" zu sehen.

Agentin Antje Schlag schrieb in einer Mitteilung: "Wir verneigen uns vor dieser großen Künstlerin, die auf herausragende und bleibende Weise den deutschsprachigen Film, das Theater und unvergessliche Fernsehproduktionen geprägt hat." Sie werde durch ihre Begabung, ihren Humor und ihre kreative Eleganz in Erinnerung bleiben. "Irm Herrmann war modern und klassisch, autonom und eine wahrhaft selbstbestimmte Frau."