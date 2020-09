Mit 65 Jahren Starfriseur Gerhard Meir gestorben

München - Der Münchner Starfriseur Gerhard Meir ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Er sei am Freitag tot in seiner Wohnung gefunden worden, sagte seine Managerin Elisabeth Platzer der Deutschen Presse-Agentur in München. Er habe noch am Donnerstag in seinem Salon gearbeitet. Die Ursache seines Todes blieb erst einmal unklar. Die Münchner "Abendzeitung" hatte zuerst über den Tod berichtet.