Mit 57 Jahren US-Rapper Biz Markie gestorben

Am 17. April starb dann der an der Seite von P. Diddy bekannt gewordene Rapper Black Rob ("Whoa") im Alter von 51 Jahren. Der 1971 geborene Gift of Gab, Mitbegründer des Duos Blackalicious, starb wegen Nierenproblemen am 18. Juni.

In den vergangenen Jahren sorgten aber auch immer wieder gewaltsame Todesfälle von Stars des Genres für Schlagzeilen: Nur 26 Jahre alt wurde King Von (Hitalbum: "Welcome to O'Block"), der im November 2020 nach einer Schießerei in Atlanta starb. Im März 2019 wurde Nipsey Hussle im Alter von 33 Jahren vor seinem Bekleidungsgeschäft in Los Angeles erschossen. Diese Shooting-Dramen weckten Erinnerungen an die 1990er Jahre, als die Morde an Tupac Shakur (25) und Notorious B.I.G. (24) die Musikwelt in Atem hielten.

"Wir trauern heute Abend um einen echten Sohn Harlems", schrieb New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio bei Twitter zum Tod von Biz Markie. Dieser habe mit einem typischen New Yorker Sinn für Humor den Hip-Hop auf den Kopf gestellt.

© dpa-infocom, dpa:210717-99-418425/5