Truppen-Sweetheart Britische Sängerin Vera Lynn mit 103 Jahren gestorben

Erst kürzlich hatte Königin Elizabeth II. (94) in einer Rede an die Nation an einen Song Lynns erinnert, als sie die Briten zum Durchhalten in der Coronavirus-Pandemie aufrief. Die Queen sagte: "We will meet again" (Wir werden uns wiedersehen). Das wurde weithin als Anspielung auf den Megahit Lynns "We'll Meet Again" aus dem Jahr 1939 gedeutet. Der Popsänger Cliff Richard würdigte Lynn als "großartige Sängerin, patriotische Frau und echte Ikone". Premierminister Boris Johnson pries den "Charme und die magische Stimme" der Sängerin. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Prinz Charles und Herzogin Camilla wurden Fotos der beiden Royals mit Lynn gepostet.