Missglücktes Wendemanöver in Erdmannhausen 24-Jährige übersieht Radfahrer

Ein missglücktes Wendemanöver hatte am Dienstagnachmittag einen Verletzten und etwa 650 Euro Schaden zur Folge. lm Bereich eines Bahnübergangs in der Bahnhofstraße mussten mehrere Verkehrsteilnehmer gegen 15.15 Uhr an einer roten Ampel warten. In der Folge bildete sich dort eine Fahrzeugschlange. Als ein 60-jähriger Radfahrer, der in Begleitung einer weiteren Radlerin war, an den wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr, scherte eine 24-jährige Audi-Lenkerin plötzlich aus der Fahrzeugschlange aus, um zu wenden.