Missglückter Überholvorgang auf der A81 Polizei stoppt Unfallverursacher bei Heilbronn

Der 44-Jährige hielt trotz des Unfalls nicht an sondern setzte seine Fahrt in Richtung Heilbronn fort. Beamte des Polizeireviers Heilbronn trafen den Fahrer schließlich dort an und kontrollierten ihn. Die Schäden an den Fahrzeugen und Leitplanken werden auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt.