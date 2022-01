Missbrauchsvorwürfe US-Gericht befasst sich mit Vorwürfen gegen Prinz Andrew

Einigung mit Epstein in 2009

Am Dienstag steht auch eine außergerichtliche Einigung aus dem Jahr 2009 im Zentrum der Gespräche zwischen Anklage und Verteidigung. Darin vereinbarte Giuffre mit Epstein, "für immer" davon abzusehen, Menschen aus Epsteins Umfeld zu beschuldigen, die als "potenzielle Angeklagte" gelten könnten. Die Vereinbarung beziehe sich auf alles, was "seit dem Anfang der Welt bis zum Tag der Übereinkunft" geschehen sei, heißt es in dem Dokument weiter. Virginia Roberts - Giuffres damaliger Name - erhalte dafür eine Zahlung von 500.000 Dollar (im November 2009 rund 330.000 Euro).