Missbrauch in der katholischen Kirche Vatikan berät über Fehlentwicklung im Priesterbild

In einer persönlich gefärbten Eröffnungsrede vor rund 500 Zuhörern in der vatikanischen Audienzhalle warnte Papst Franziskus die Kongressteilnehmer vor rein abstrakten Auswegen aus der aktuellen Krise des katholischen Priestertums. Weder eine Flucht zurück in frühere Traditionen noch vermeintlich neueste Reformen und Maßnahmen böten eine Lösung.