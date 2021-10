Missbrauch Buchpreis-Gewinnerin Strubel: Frauen wird nicht geglaubt

Ihr Roman "Blaue Frau", der am Montag mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, handelt von einer jungen Frau aus Tschechien, die in Deutschland vergewaltigt wird und nach Finnland flieht. Während sie an dem Buch schrieb, habe sie immer häufiger von sexuellen Übergriffen erfahren, auch im persönlichen Umfeld, erzählte die 47-Jährige auf dem "Blauen Sofa". Dadurch sei ihr klar geworden, dass dies das Thema des Romans sein müsse.