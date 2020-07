Missachten der Corona-Regeln hat Folgen Breitenauer See wird gesperrt

Die Verfügung tritt am Freitag, 24. Juli, in Kraft. Die Sperrung gilt für sämtliche Bade- und Wassersportaktivitäten und die Liegewiesen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Außerdem werden alle Parkplätze am See geschlossen. Die Allgemeinverfügung gilt bis auf Weiteres

Das Polizeirevier Weinsberg sowie das Polizeipräsidium Heilbronn werden die Maßnahme personell durch den Einsatz von zusätzlichen Polizeikräften unterstützen und kontrollieren.