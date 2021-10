Misere der Ausbildung Warnung vor der Abwärtsspirale

Alexander Münchow von der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) vertritt eine Branche, deren Image beim Nachwuchs ohnehin dürftig ist. „Es hat sich herumgesprochen, dass im Hotel- und Gaststättengewerbe über Jahrzehnte auf Niedriglohn gesetzt wurde und dass man sich tarifvertraglichen Regelungen entzogen hat“, sagt er. So etwas erschwere die Neugewinnung von Auszubildenden. Hinzu komme ein „regelrechtes Ausbluten der Branche“. Es fehlten Fachkräfte, die mitunter auch Ausbilder seien. „Wir appellieren an die Arbeitgeber, einen Kulturwandel einzuleiten und eine andere Ausbildung zu realisieren.“ Ständig höre man, dass Azubis im Betrieb mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten müssten. Ausbildungsrahmenpläne würden kaum eingehalten. „Es bringt nichts, dass der Verband Dehoga mit dem großen Bus durchs Land fährt und für die Branche wirbt – wenn die Azubis am Ende merken, dass es in der Realität ganz anders aussieht.“

Ganz oben steht die Ausbildungsgarantie

Die DGB-Jugend hat Forderungen an die Politik und Behörden, auch an die mögliche Ampel-Koalition in Berlin. Ganz oben steht eine gesetzliche Ausbildungsgarantie mit Umlagefinanzierung, zudem eine Absicherung der unbefristeten Übernahme. Ferner solle die Einhaltung der Mindeststandards in der Ausbildung stärker kontrolliert werden.

