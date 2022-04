Mirco Nontschew bei „LOL: Last One Laughing“ Ethiker äußert sich zu Show mit verstorbenem Komiker

Bei „LOL“ treten zehn Comedians sechs Stunden gegeneinander an und versuchen, die anderen zum Lachen zu bringen. Wer zweimal lacht, muss die Show verlassen. Per Videokamera überwacht Gastgeber Bully Herbig die Darsteller. An der am 14. April startenden dritten Staffel nehmen unter anderen Carolin Kebekus, Anke Engelke und Christoph Maria Herbst teil. Die Produzenten widmen die Staffel dem Verstorbenen; vor Beginn der ersten Episode erscheint in weißer Schrift „Für Mirco“.