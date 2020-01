MINT-Schule in Marbach Mit Tüfteln der Lösung auf der Spur

Das Tüfteln macht auch den Mädchen Spaß. Anna-Bella und Anna wollen eine Isolierung basteln, die heißes Wasser möglichst lange warm hält. „Wir haben Federn, Wolle und Styropor.“ Mit Alu-Folie bauen die Schülerinnen eine Umhausung für den Becher.

Pascal Hauser von der Akademie will den Forscherdrang nicht bremsen, gibt aber zu bedenken, dass man nicht herausfinden kann, welches Material am besten isoliert, wenn man alles zusammenpackt. Also testen die Schüler erst mal nur die Federn und vergleichen das Ganze dann mit der Wolle oder dem Styropor. Das exakte Festhalten des Aufbaus und der Ergebnisse gehört zum wissenschaftlichen Arbeiten dazu.

Mit dem Praxistag und der Technik zum Anfassen will die Initiative den Spaß am Experimentieren wecken und den jungen Leuten Lust auf einen naturwissenschaftlichen Beruf machen. „Ich will mal künstliche Intelligenz studieren und dann Roboter bauen“, ist für den 15-jährigen Ben klar.