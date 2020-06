Ministerpräsident Baden-Württembergs Winfried Kretschmann ohne Maske in Berlin-Tegel gesichtet

Stuttgart/Berlin - Sieh mal einer an! Ein Schnappschuss von Ministerpräsident Winfried Kretschmann kursiert gerade im Internet. Eine Pforzheimerin hat ihn am vergangenen Mittwoch im Flughafengebäude von Berlin-Tegel aufgenommen. Dort wartete der Grünen-Politiker, der zuvor mit der Bundeskanzlerin die Corona-Gefahren erörtert und die Pflicht zum Mundschutz bekräftigt hatte, auf seinen Flieger – allerdings ohne das kurz zuvor als so wichtig beschworene Textilteil zu tragen, obwohl das im Flughafengebäude doch eigentlich Vorschrift ist. Kein Wunder also, dass das Foto im Netz hämisch-gallige Kommentare erntet nach dem Motto: Wasser predigen und Wein trinken.