Ministerin besucht Wasserbüffel in Großbottwar Der Lernort Natur ist nicht zu ersetzen

Großbottwar - Gerade mal acht Grad zeigt das Thermometer. Der Wind fegt eisig durchs Landschaftsschutzgebiet zwischen Großbottwar und Kleinbottwar, es regnet und regnet. Die Umweltstiftung NatureLife-International und der Verein für Landschaftspflege und Naturschutz durch Beweidung im Bottwartal haben sich an diesem Samstagnachmittag auf die Wasserbüffelweide in den Auen hohen Besuch aus der Landeshauptstadt eingeladen. Kurz nach 14 Uhr wird Susanne Eisenmann im schwarzen Daimler vorgefahren. Schwarze Hose, königsblaue Jacke, schicke Lackschuhe – die Kultusministerin kommt von einem Indoor-Termin, das ist nicht zu übersehen. „Ich bekomme noch Gummistiefel“, ruft sie dem grünen Landtagsabgeordneten Daniel Renkonen zu, dessen Blick schmunzelnd an ihrem Schuhwerk haften bleibt. Bevor es zu den zehn Wasserbüffeln geht, die an diesem Samstagnachmittag die traute Eintracht auf der anderen Seite der Bottwar genießen, lädt Claus-Peter Hutter, der Präsident der Umweltstiftung, in den geräumigen Unterstand der Weidetiere gleich am Radweg, der von Kleinbottwar nach Großbottwar führt, ein. An seiner Seite: Rainer Luick von der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und Alois Kapfer, der Vorsitzende des vor drei Jahren gegründeten Vereins zur Förderung naturnaher Landentwicklung in Tuttlingen. Er beschäftige sich seit 25 Jahren mit dem Thema Beweidung, so Kapfer. „Bis vor 150 Jahren wurde unsere gesamte Landschaft beweidet. Weidetiere sind große Pflanzenfresser und wunderbare Landschaftsingenieure.“ Doch leider sei es billiger, Maschinen einzusetzen als mit Weidetieren zu arbeiten und deshalb spielten sie beim Erstellen von Naturschutzkonzepten auch keine Rolle mehr. Dabei beschleunigten Wasserbüffel oder andere Weidetiere biologische Vorgänge. „Prozesse ohne Weidetiere brauchen 40 Jahre, mit ihnen sind es nur vier.“