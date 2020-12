Miniserie „Unter Freunden stirbt man nicht“ Immer Ärger mit Hermann

Störung der Totenruhe

Die emsige Störung der Totenruhe hat 1955 Alfred Hitchcock im auch für ihn außergewöhnlichen Film „Immer Ärger mit Harry“ zum großen Thema gemacht. Immer wieder haben Filmemacher die Idee seither aufgegriffen und variiert, wobei einige auf die reinen Schockeffekte setzten, andere dagegen unseren Umgang mit dem Sterben oder Schlicht die Spannung zwischen Anstand und Eigennutz untersuchten.

„Unter Freunden stirbt man nicht“ nutzt die Herausforderung durch Hermanns unerwarteten Abschied von Fleisch und Erdenschwere, um von den diversen Spannungen im feinen Freundeskreis und von den Charakterverwerfungen der klugen Leute zu erzählen. Der klare Blick hat ja die meisten Schwierigkeiten stets damit, nach innen zu schauen.

Marotten und Beschwerden

Die Produzenten haben hier nicht nur große Namen versammelt, die um Nahaufnahmezeit rangeln, wie das bei Prestigeanstrengungen manchmal vorkommt. Sie haben ein Ensemble zusammengeholt, das flott als Gruppe und bissig in den Einzelporträts agiert. Es gibt einige herrlich inspirierte Szenen und ein paar sehr akzeptable, die in ihren Dialogen nicht ganz so helle funkeln. Die Lust der Darsteller an den Aufgeblasenheiten, Marotten und Beschwerden ihrer Figuren aber hält alle vier der jeweils knapp einstündigen Folgen stets gut in Bewegung.

Wer von Akademikern erzählt, der gerät schnell in Verdacht, nur für Akademiker zu erzählen. Oder in den anderen, die besser verdienenden Geistesmenschen zum Vergnügen des Volkes auf banale Weise als Hochstapler anzukreiden. „Unter Freunden stirbt man nicht“ fällt in keines der beiden Extreme.

Man kann die veräppelten Rituale, Konflikte und Zwänge in den Universitätsblasen nachvollziehen, ohne sich auskennen zu müssen. Friedrich etwa, der nie die Anerkennung bekam, die er meint, verdient zu haben, ist eine ziemlich universale Figur. Und wie Michael Wittenborn ihn spielt, das wäre schon ganz alleine menschlich und witzig genug, um sich dafür die ganze Miniserie anzuschauen.

Online und im Free-TV

Streamingdienst

: Zwei Welten mischen sich in dem, was die RTL-Gruppe online an Programm bietet. Zur einen Hälfte ist TV Now die Gratis-Mediathek der zugehörigen Privatsender, zum anderen findet man hier Inhalte, die ausschließlich zahlende Abonnenten abrufen können und die nicht von Werbung unterbrochen werden. Das sind entweder exklusive Filme, Shows und Serien, oder Produktionen, die erst später bei den Sendern laufen.

Miniserie

: „Unter Freunden stirbt man nicht“ liegt im Bezahlteil von TV Now und soll später einmal bei Vox im Free-TV laufen.

