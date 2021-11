Mini-Raubkatzen Zoo lüftet Geheimnis: Tapsige Löwen-Drillinge sind Mädchen

Jamila sei nach der Geburt am 8. Oktober vom Fell der "die Hellste" gewesen, erläuterte Tierpflegerin Wiebke Wolff die Namensfindung. Wolff betreute das Trio von Geburt an. Malaika, das "Engelchen", sei anfangs "besonders friedlich" gewesen. Und der Name Kumani steht laut Wolff dafür, dass es eben ein positives Schicksal war, dass in der Geschichte der Zoom Erlebniswelt erstmals drei kleine Löwendamen zur Welt kamen.