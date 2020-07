Millionenerlöse auf dem Transfermarkt So lukrativ verkaufte der VfB Stuttgart seit dem Abstieg 2016

Stuttgart - Zwei Abstieg innerhalb von drei Jahren, nun die Corona-Krise – der VfB Stuttgart ist, wie viele anderen vereine der Fußball-Bundesliga, derzeit nicht frei von finanziellen Sorgen. Lediglich rund fünf Millionen Euro, so sagt es Sportdirektor Sven Mislintat, stehen für die Weiterentwicklung der Mannschaft nach dem Aufstieg zur Verfügung. Dabei hat der Club in den vergangenen Jahren eine hohe Summer an Transfererlösen erzielt.