Millionen-Zahlung Bushido spricht im Zeugenstand über Geschäfte mit Clanchef

Berlin - Erst ein stundenlanges Tauziehen um die Fortsetzung der Aussage des Rappers, dann trat Bushido wieder entschlossen in den Zeugenstand. Äußerlich regungslos präsentierte sich auf der anderen Seite der Hauptangeklagte vor dem Landgericht Berlin, Clan-Chef Arafat A.-Ch. Er galt einst als enger Geschäftspartner des Rappers im Musikgeschäft. Was Bushido am Montag im Prozess schilderte, hörte sich etwas anders an.