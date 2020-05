Milka verklagt Ritter Sport Die lila Kuh macht Ritter das Quadrat streitig

Ritter Sport hatte sich die quadratische Form seines Produktes vor 25 Jahren schützen lassen. Das hochkomplizierte Markenrecht lässt es grundsätzlich zu, dass auch Verpackungen unter Schutz gestellt werden können – so wie auch Farben: Milka selbst hat sich Lila für ihre Schokolade gesichert und vor dem Bundesgerichtshof auch schon einen Prozess gewonnen, als ein deutscher Waffelfabrikant seine Produkte in lila Verpackung stecken wollte. Doch dass ausschließlich Ritter Sport quadratische Schokolade herstellen darf, das will Milka nicht gelten lassen. Immerhin: Während fernab von Waldenbuch in der chinesischen Provinz ganz unvermittelt quadratische Süßwaren auftauchen, die schon verdächtig nahe an dem schwäbischen Original angelehnt sind, versuchen es die Konkurrenten vor Ort mit den Mitteln des Rechtsstaates.