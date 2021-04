Militärputsch Weitere Proteste in Myanmar

Zum Symbol des Protesttages wurden Ostereier mit Parolen gegen die Militärjunta. "Save Myanmar" (Rettet Myanmar) oder "We want democracy" (Wir wollen Demokratie) war auf Fotos bemalter Eier zu lesen, die in sozialen Medien geteilt wurden. "Um auf die Welt zu kommen, muss das Küken aus dem Ei schlüpfen. Wir, das Volk Myanmars, müssen mit all unserer Kraft gegen die Ungerechtigkeit der Junta kämpfen, bis wir gewonnen haben", sagte ein Demonstrant der Deutschen Presse-Agentur.