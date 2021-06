Militärjunta UN warnen vor Eskalation in Myanmar

In Kayah an der Grenze zu Thailand seien mehr als 108.000 Menschen auf der Flucht. Viele harrten in Waldgebieten aus, "ohne Nahrung, Wasser, sanitäre Einrichtungen oder medizinische Versorgung", betonte Bachelet. Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, hatte bereits vor wenigen Tagen vor einem Massensterben in der Region gewarnt.