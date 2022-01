Militär Bundeswehreinsatz im Nahen Osten: Wohin steuert der Irak?

Für den Irak beginnt die nächste Phase auf einem mühsamen Weg, nach Jahren extremistischen Terrors, konfessionell motivierter Gewalt und politischer Unruhen zu mehr Stabilität zu finden. Immerhin: Seit 2004 sind fünf friedliche Machtwechsel gelungen, eine für die arabische Welt eher ungewöhnliche Bilanz. Die Parlamentswahl im Oktober lief "insgesamt friedlich und gut organisiert" ab und ohne Belege für "systematischen Betrug", wie die UN-Sonderbeauftragte Jeanine Hennis-Plasschaert im November sagte. Der Unmut vor allem junger Iraker war zuvor groß, die Wahlbeteiligung sank auf ein Rekordtief.

Einfluss des Iran

Zugleich ist der Einfluss des mächtigen Nachbarn Iran ungebrochen. Rund um den 3. Januar griffen dessen Verbündete wieder Einrichtungen der US-Kräfte im Irak und in Syrien an, darunter Camp Victory in Nähe des Bagdader Flughafens, Nervenzentrum der US-Truppen im Irak. Nicht weit von hier wurde 2020 Irans Top-General Ghassem Soleimani durch einen US-Angriff getötet. Die Gefahr durch Attacken mit Drohnen und Raketen ist zum Jahrestag seiner Tötung noch höher als sonst.

Den Analysten des Soufan Center zufolge wäre es für den Iran eine angemessene "Rache", die US-Truppen ganz aus dem Irak zu verbannen und diesen in einen "Vasallenstaat" Teherans zu verwandeln. Der Iran sehe im angepasste Militäreinsatz sowie im US-Abzug aus Afghanistan Anzeichen, dass anhaltender Druck auch den kompletten Abzug im Irak erzwingen könnten. Der US-Einsatz im Irak (18 Jahre) läuft auch fast so lang wie der nun beendete in Afghanistan (20 Jahre). Ein Abzug der Amerikaner würde auch den deutschen Irak-Einsatz in Frage stellen.

Große Öl- und Gasvorkommen

Aber der Irak hat eine völlig andere strategische Bedeutung als Afghanistan: große Öl- und Gasvorkommen, zudem Grenzen mit wichtigen US-Verbündeten und -Gegnern, etwa die Türkei, Saudi-Arabien, Jordanien und eben der Iran. Im Bemühen, einen erneuten Aufstieg der IS-Terrormiliz zu verhindern, bleibt er ebenfalls entscheidend. David Pollock vom Washington Institute schreibt, die Chancen stünden erstaunlich gut für einen Irak als "einigermaßen stabiles, selbstständiges, nicht kämpferisches und sogar demokratisches Land".