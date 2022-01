Mikhail Agrest Stuttgarter Ballett trennt sich von Musikdirektor

Detrich: stelle mich „schützend vor meine Tänzerinnen und Tänzer“

Unabhängig davon sieht Tamas Detrich, der Intendant des Stuttgarter Balletts, das Vertrauen in den Musikdirektor, den er selbst im Herbst 2020 nach Stuttgart holte, so weit beschädigt, dass er nun die Trennung von Mikhail Agrest in einer Pressemeldung offiziell verkündete. Agrest, so Detrich, sei ein hervorragender Dirigent. „Aufgrund von vergangenen und aktuellen Ereignissen sehe ich mich allerdings gezwungen, mich schützend vor meine Tänzerinnen und Tänzer zu stellen“, lässt Detrich mitteilen. „Wenn Tanz und Musik nicht mehr im Einklang sind, dann verfehlen wir unser Ziel.“