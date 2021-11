Migration zwischen England und Frankreich Am Ärmelkanal spitzt sich die Lage zu – Flüchtlinge sterben

Der britisch-französische Migrationskonflikt geht noch tiefer als der jüngste, ungelöste Fischereistreit im westlichen Teil des Ärmelkanals. Die britische Regierung hegt den Verdacht, die Franzosen ließen bewusst möglichst viele Migranten über den Kanal, um sich für den Brexit zu rächen und dessen angeblich negative Konsequenzen aufzuzeigen. Das Londoner Newsportal Politico zitierte dieser Tage aus einem Brief des französischen Premiers Jean Castex, der die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen aufforderte, „zu zeigen, dass es schädlicher ist, die EU zu verlassen, als darin zu bleiben“.

300 bis 400 Kilometer Küste sind zu überwachen

Der französische Abgeordnete Pierre-Henri Dumont hält auf der BBC dagegen: „Wir müssen Tag und Nacht 300 bis 400 Kilometer Küste überwachen und können nicht alle 100 Meter einen Gendarmen hinstellen. Erschwerend kommt dazu, dass die beiden Hauptprotagonisten in ihrer Heimat unter massivem innenpolitischen Druck stehen – Boris Johnson, weil der Migrationsdruck am Kanal trotz verschärftem Einwanderungsrecht noch zugenommen hat; und Emmanuel Macron, weil er vor den anstehenden Präsidentschaftswahlen ohnehin auch innenpolitisch attackiert wird, er unternehme nichts gegen die Migranten in Calais und für die Fischer in der Normandie, lautet der Vorwurf. „Überhaupt“, ätzte der Rechtsaußen und unerklärte Präsidentschaftskandidat Eric Zemmour, „hat England die Brexit-Schlacht gewonnen“.

Macron wirft Johnson Vertragsbruch vor

Macron warf Johnson in der Financial Times sehr direkt vor, er halte sich nicht an die Verträge und lasse es an „Glaubwürdigkeit“ mangeln. Die Regionalzeitung L’Est Républicain kommentierte sogar, die Briten seien „unsere besten Feinde“, nachdem sie Frankreich schon in der U-Boot-Krise hintergangen hätten.

Der ehemalige Botschafter in Paris, Sir Peter Ricketts, erklärte diese Woche, es sei „bestürzend“ zu sehen, wie sehr sich die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Königreich verschlechtert hätten. „Johnson, Macron, stoppt das Feuer!“, appellierte Ricketts an beide Seiten.

Um die Migranten abzuhalten und „die Kontrolle über die Grenzen zurückzuerlangen“, wie es Boris Johnson sagte, haben die Briten weniger Möglichkeiten. Innenministerin Priti Patel prüfte die „Turn away“-Taktik, mit der die Migrantenboote durch britische Schiffe abgedrängt werden sollen; doch wie ihr französischer Widerpart Darmanin erklärte, würde dies internationales Seerecht verletzen.

Macron selbst plädiert für eine Revision des europäischen Asylrechts, damit die Migranten schon beim EU-Eintritt geprüft werden können und gar nicht erst nach Calais gelangen. Politisch scheint dies aber ebenso wenig machbar wie das britische „Turn away“. So rasch wird sich die Lage am Ärmelkanal nicht entspannen.