Migration Widerstand gegen geplante Reform des Aufenthaltsrechts

"Wir wollen, dass Menschen, die gut integriert sind, auch gute Chancen in Deutschland haben", sagte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und sprach von einem "Neustart in der Migrationspolitik". Der FDP-Politiker Stephan Thomae ergänzte, im Jahr 2021 habe es 136 605 geduldete Ausländer gegeben, die sich seit mehr als fünf Jahren in Deutschland aufhalten. "Wir wollen diese Menschen von Hilfeempfängern zu Steuerzahlern machen."