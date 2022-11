Migration Streit um Bootsmigranten: Deutscher Kapitän "wütend"

Der Crew des Schiffes wird bislang verboten, die letzten 35 von knapp 180 geretteten Menschen in der Hafenstadt Catania an Land zu bringen. Viele werten dies als Schikane der rechten Regierung, um Mittelmeermigranten fernzuhalten. Davon will sich "Humanity"-Kapitän Joachim Ebeling aber nicht einschüchtern lassen. "Was wir hier gerade erleben, löst in mir keine Zweifel aus, so was nochmal zu machen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. "Es bestätigt mich darin, dass wir hier das Richtige tun."