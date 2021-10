Migration nach Europa Die EU macht ihr Asylsystem effektiver

Große Probleme an der Grenze zu Belarus

Kritiker bezweifeln aber, ob damit Situationen wie aktuell an der Grenze zu Belarus besser bewältigt werden können. Angesichts des anhaltenden Andrangs von Migranten hat das polnische Parlament den Ausnahmezustand an der Grenze zu dem Nachbarland verhängt. Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Hilfsorganisationen haben den Verdacht, dass Polens Grenzschutz das Gros der Migranten wieder nach Belarus zurückschickt. Das lässt sich wegen des Ausnahmezustands an der Grenze kaum überprüfen, da Journalisten und Helfer nicht in das Gebiet dürfen.