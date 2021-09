Migration Litauen beginnt mit Bau von Zaun an Grenze zu Belarus

Auch im benachbarten Lettland laufen die Arbeiten für den Bau eines Zauns zu Belarus. Als Schnelllösung sollen zunächst an verschiedenen Grenzabschnitten über 37 Kilometer Stacheldrahtrollen ausgelegt werden. Bislang wurden nach einem Bericht des lettischen Rundfunks 1,7 Kilometer abgedeckt. Das Innenministerium in Riga vergab am Mittwoch den Auftrag zur Lieferung und Installation eines Zauns an ein lokales Unternehmen - er soll so schnell wie möglich bis spätestens 2024 errichtet werden.