Migration Hohe Zahl an aufgegriffenen Migranten an Südgrenze der USA

Die US-Regierung steht wegen der vielen ankommenden Migranten an der Südgrenze unter Druck. Biden hat Vizepräsidentin Kamala Harris mit dem Thema betraut. Bei ihrer ersten Auslandsreise in diesem Amt forderte Harris am Montag in Guatemala Menschen aus der Region auf, die gefährliche Reise zur US-Grenze nicht auf sich zu nehmen. "Kommen Sie nicht." Wer an die Grenze komme, werde zurückgewiesen.