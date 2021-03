Migration Frontex-Chef: Nach Corona kommen wieder mehr Flüchtlinge

Aus Sicht von Frontex hat die Pandemie die Fluchtursachen in den vergangenen Monaten verschärft. Schließlich sei etwa die Wirtschaft in Afrika wegen der Pandemie "mindestens genauso, wenn nicht stärker unter Druck als in der EU". Die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten müssten sich deshalb bald auf eine Reform der europäischen Migrationspolitik einigen, appellierte Leggeri. "Wenn der EU-Gesetzgeber aber keine Asyl- oder Migrationspolitik entscheidet, dann hat dies negative Auswirkungen auf die Lage an den Außengrenzen. Das haben wir 2015 und 2016 sehr deutlich erlebt", sagte der Frontex-Chef.