Migranten an Belarus-Grenze Litauen fordert härteres Vorgehen der EU in Flüchtlingsfrage

"Schmuggelnetzwerk von Lukaschenko" zerschlagen

"Wir müssen unsere Anstrengungen in Europa bündeln, um das Schmuggelnetzwerk von Lukaschenko zu zerschlagen", so Landsbergis. Das Regime in Belarus bereichere sich, Gabrielius nannte es ein "profitables Geschäft" für das Land.

"In den Herkunftsländern sind belarussische Firmen aktiv, die die Reisen organisieren. Von einem unserer Nachbarländer also werden für 7000 oder 8000 Euro Tickets vertrieben, mit denen Menschen illegal in die EU gelangen sollen." Für die Migranten sei der Weg zudem attraktiv, weil er keine Gefahren berge.

