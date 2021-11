Die Nebenkostenabrechnung muss laut dem Mieterverein Stuttgart innerhalb von 12 Monaten nach dem Abrechnungszeitraum zugestellt werden. Dieser wird im Mietvertrag festgehalten. In der Regel entspricht er dem Kalenderjahr. Bedeutet in solch einem Fall: Die Nebenkostenabrechnung für 2020 muss spätestens am 31.12.2021 bereitgestellt werden. Hält der Vermieter die Frist nicht ein, kann er keine Nachforderungen stellen.