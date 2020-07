Michael Wildenhain: Die Erfindung der Null“ Lebendig begraben in Stuttgart

Wie kunstvoll sich hier die Gattungen von Ehe-, Wissenschafts-, Gesellschaftsroman und Krimi verschlingen, setzt ein Mastermind voraus, dem es spielerisch gelingt, noch durch komplizierteste Operationen den Erzählfaden straff und gespannt zu halten. Man würde diese Fertigkeit sofort dem studierten Mathematiker Michael Wildenhain zugutehalten, wäre sein neuer Roman nicht bestrebt, die Autorschaft an die handelnden Personen zu delegieren, in einer Art Selbstanwendung, an der Kurt Gödel seine helle Freude gehabt hätte.

Irrläufe des Lebens

Aus Notaten, Gedächtnisprotokollen, tagebuchartigen Aufzeichnungen und ganzen Textblöcken, die wie Terme an unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden, fügt sich das Geschehen. Wie bei einem analytischen Drama, das Schritt für Schritt die Vorgeschichte der dargestellten Situation enthüllt, gewinnt eine Geschichte Kontur, die am Ende der Laufbahn des jungen Staatsanwalts eine andere Richtung geben wird, ganz ähnlich wie dies zuvor bei seinem Delinquenten der Fall war – und bei dessen mutmaßlichem Opfer.

Und vielleicht sind die Irrläufe des Lebens überhaupt das eigentliche Thema dieses mit der Strenge eines mathematischen Beweises auftretenden Romans. Weshalb durch die scharf beobachteten Milieuschilderungen die Figur des Odysseus geistert, der Listenreiche, der zum Niemand werden muss, um zu überleben, und schließlich in Lumpen nach Ithaka zurückkehrt. So findet auch noch der Mythos Platz in dieser belletristischen Superformel. In ihre Variablen werden Kapitel für Kapitel die Handlungszüge eingesetzt. Das Ergebnis ist ein spannender und schlüssiger Roman über die Unberechenbarkeit unserer existenziellen Verhältnisse. Die Wahrheit liegt weder in der Rationalität der Zahlen, noch in ihrem Gegenteil, sondern in stetiger Bewegung, immer unterwegs auf der Suche nach dem Anderen. „Wer Wahrheit sagt“, zitiert das Roman-Motto Buffalo Bill, „braucht ein schnelles Pferd.“

Man mag sich in Stuttgarter Kreisen ärgern über den nach Mottenkugeln und vergorenen Flüssigkeiten riechenden Fortschrittsgeist, den der Mathematiker in dem ehemals kommunistischen Clara-Zetkin-Waldheim herausschnuppert. Man mag sich grämen, dass die Stadt vor allem als Gruft eines Lebendig-Begrabenseins zur Geltung kommt. Dass aber zusammen mit Anna-Katharina Hahns „Aus und davon“ nun gleich zwei der interessantesten Romane dieses Jahres Stuttgart zum Handlungsort gewählt haben, sollte darüber mehr als hinwegtrösten.

Michael Wildenhain und sein Roman „Die Erfindung der Null“

Autor Der 1958 in Berlin geborene Michael Wildenhain arbeitete als Maschinenbauer, studierte unter anderem Informatik, Mathematik und Philosophie. Er debütierte mit Erzählungen aus der Hausbesetzer-Szene. Sein erster Roman führt in die autonomen Kreise der gerade frisch vereinigten Hauptstadt. Der letzte „Das Singen der Sirenen“ wurde 2017 für den Deutschen Buchpreis nominiert, eine Geschichte, in der sich Antifa-Vergangenheit und Zukunfts-Chimären, Zeitgeist und Mythologie in Lebens- und Liebesläufen verschränken.

Werk Michael Wildenhains weit gespanntes Werk kartografiert die Mentalitäten, Haltungen und Metamorphosen seiner von der Spätphase der 68er Bewegung geprägten Generation. Mit seinem neuen, während eines dreimonatigen Arbeitsstipendiums im Stuttgarter Schriftstellerhaus konzipierten Romans wird auch die Landeshauptstadt dazuzählen.

Buch Michael Wildenhain: Die Erfindung der Null. Roman. Klett-Cotta. 303 Seiten, 22 Euro. Am 24. September stellt der Autor seinen Roman in der Stadtbibliothek Stuttgart vor.