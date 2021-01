Michael Kretschmer Protest am Privatgrundstück – Ministerpräsident diskutiert über Corona

Am Freitag hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt, dass die Zahl der Sterbefälle in Sachsen in der Woche vom 7. bis 13. Dezember 2020 deutlich über dem Durchschnitt der Vorjahre gelegen habe. In der 50. Kalenderwoche starben demnach im Freistaat 970 mehr Menschen als im Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, ein Anstieg von 88 Prozent.