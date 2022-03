Mexiko Präsidentenflieger soll für Hochzeitsfeiern vermietet werden

Zu dem Zweck werde der Flieger einem Unternehmen der Streitkräfte übergeben, das unter anderem mehrere Flughäfen verwaltet, sagte Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador in seiner täglichen Pressekonferenz. Mit der Maschine könnten etwa Gäste zu einer Hochzeit oder zu einem 15. Geburtstag eines Mädchens - der in Lateinamerika oft groß gefeiert wird - in einen Touristenort wie Cancún geflogen werden, betonte López Obrador. Die Einnahmen sollen die beträchtlichen Instandhaltungskosten des Flugzeugs decken.