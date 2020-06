Metzinger Modekonzern Ex-Hilfiger-Chef soll Hugo Boss führen

Ein guter Ruf und gut vernetzt

Er hat offenbar den richtigen Zeitpunkt erwischt. Hugo Boss hatte kürzlich die Verhandlungen mit Grieder bestätigt. Dass Boss-Chef Mark Langer das Unternehmen verlassen wird, steht bereits seit März fest. Nun ist dessen Nachfolge geregelt. Der künftige Boss bei Hugo Boss hat in der Branche einen guten Ruf und ist vernetzt. Er stammt aus Schaffhausen und spricht mit einen unverkennbaren schweizerischen Akzent. Sein Credo klingt simpel: „Man muss nur verstehen, was der Konsument will, wo und wie er kauft“, hatte er es einmal formuliert. Wohl deshalb hat er verstärkt auf Digitalisierung gesetzt. Er führte bei den Modeschauen das sogenannte „see now, buy now“ ein. Kunden, die die Show verfolgen, können zeitgleich schon ordern.