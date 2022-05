Mette-Marit, Haakon, Victoria und Daniel Die „Fab Four“ aus Skandinavien

Mette-Marit und Haakon wohnen im Gästezimmer

Wie ein Royalportal erfahren haben will, haben Victoria und Daniel ihre norwegischen Gäste in ihrem eigenen Zuhause, Schloss Haga, untergebracht. Wenn man die vier bei ihren offiziellen Terminen in Stockholm sieht, muss man fast unwillkürlich an Abba, einen weiteren Exportschlager aus dem hohen Norden, denken. Bester Laune lächeln die beiden Paare in die Kameras. Augenscheinlich freuen sie sich aufrichtig, Zeit miteinander zu verbringen.