Metro-Hauptversammlung Real-Beschäftigte: "Wir wollen in sichere Hände"

Nachwuchs bei den Wasserbüffeln

Das nächste Büffel-Kälbchen ist da

Leitkuh Margot hat alle mit ihrem Nachwuchs überrascht. Die Herde der Wasserbüffel, die an der Bottwar weiden, ist wieder gewachsen. Auch das Interesse an dem Projekt nimmt immer weiter zu, so die Initiatoren.