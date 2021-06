MeToo Maria Schrader verfilmt Weinstein-Enthüllungen

Los Angeles - Die deutsche Filmemacherin Maria Schrader (55, "Unorthodox") soll für das Hollywoodstudio Universal Pictures einen Film über die Enthüllung des Weinstein-Skandals drehen. Die Agentur Just Publicity bestätigte am Dienstag entsprechende Berichte von US-Filmportalen. Das Projekt "She Said" basiert auf dem Buch der "New York Times"-Reporterinnen Jodi Kantor und Megan Twohey.