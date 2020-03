«MeToo»-Debatte Elisabeth Moss hat feministische Wurzeln

Die Feuerwehr von Affalterbach rückte am Samstagnachmittag aus

Kabel brennt im Stromkasten

Kurzfristig ist in Affalterbach am Samstagnachmittag der Strom ausgefallen. Die Feuerwehr löschte einen Kabelbrand in einem Stromkasten. Ein Techniker musste die elektrische Spannung abstellen.