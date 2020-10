Meteorstrom der Draconiden Sternschnuppenschauer erreicht seinen Höhepunkt

Stuttgart - Einmal im Jahr ist der Meteorstrom der Draconiden an unserem Nachthimmel zu sehen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Erde den Orbit des Kometen 21p/Giacobini Zinner kreuzt. Dessen Brocken verglühen in der Erdatmosphäre, bei uns kann das Ereignis in Form von Sternschnuppen beobachtet werden.